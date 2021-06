Cidades Acidente entre trem e caminhão deixa trânsito lento em Catalão O motorista não teria ouvido o sinal sonoro da locomotiva e atravessou os trilhos. Com o impacto da batida o caminhão tombou na pista

Um trem colidiu contra um caminhão na manhã desta quinta-feira (10), em Catalão, no sul de Goiás. Segundo informações da TV Anhanguera, o motorista não teria ouvido o sinal sonoro da locomotiva e atravessou os trilhos, no perímetro urbano do município. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. O trânsito no local ficou comprometido, e a Superintendência Municipal de Trâ...