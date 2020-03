A prefeitura de Catalão, no Sudeste de Goiás, confirmou no início da noite desta sexta-feira (20), o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no município. A pessoa infectada é um homem, de 28 anos, que retornou de uma viagem à Europa. Ele estudava nos Estados Unidos, mas havia viajado pela França, Suíça e Portugal.

O prefeito de Catalão, Adib Elias Junior (MDB), relata que o rapaz não conseguiu voltar ao Estados Unidos, onde vive e por isso foi à Catalão, onde reside a família. Ele chegou à cidade há cerca de quatro dias.

Desde o caminho da viagem teria apresentado sintomas como febre e tosse. Após realizar o exame teve o resultado confirmando que contraiu o vírus. “Temos informações que o homem teve contato com mais pessoas. Vamos verificar quais foram e tomar providências o mais rápido possível”, destaca. Agora o rapaz permanece em quarentena.

O município tem nove casos supeitos até o momento.