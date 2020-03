Dois postos de vacinação drive-thru entraram em funcionamento na tarde desta segunda-feira (30), em Catalão, para a imunização contra a gripe. As unidades estão localizadas em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e em frente ao Hospital Materno Infantil (veja abaixo). As ações ocorrem em ambos os locais desde as 13 horas.

Durante a primeira fase da Campanha Nacional de vacinação contra a Influenza, outros 15 postos alternativos terão atendimento no município, sendo 12 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um em frente à Farmácia Municipal. Outros dois estão nos distritos de Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde.

Para esta segunda-feira, 3.160 doses da vacina foram enviadas para a cidade, segundo a Prefeitura de Catalão. Novas doses devem chegar até 16 de abril, quando será encerrada a primeira etapa.

Esta fase da campanha é destinada a idosos e profissionais da saúde. Para receber a imunização, o público deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação.

Onde estão os postos drive thru:

- Em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catalão: Avenida Lamartine Pinto de Avelar, bairro Santa Rita.

- Em frente ao Hospital Materno Infantil de Catalão: Rua Major Paulino, bairro Nossa Senhora de Fátima.