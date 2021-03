Cidades Catalão está entre as 50 cidades do país com explosão de mortes por Covid-19 A reportagem comparou a semana com mais mortes nos municípios em dois momentos: março a outubro de 2020 (primeira fase) e o período entre novembro e esta última semana (segunda fase)

Esta segunda fase da pandemia da Covid que o Brasil vive é mais letal que a primeira em 40% das grandes cidades do Brasil. Em 50 desses maiores municípios (15% do total), houve uma explosão de óbitos: o pico de agora é pelo menos 80% maior que o do ano passado. A reportagem comparou a semana com mais mortes nos municípios em dois momentos: março a outubro de 202...