Cidades Catalão decreta fechamento de atividades não essenciais por oito dias Medida passa a valer na sexta-feira (19); Município faz parte das regiões que estão em situação de calamidade e precisam decretar restrições mais severas

Em decreto publicado nesta quinta-feira (18), a prefeitura de Catalão, no sudeste do estado, determinou o fechamento de todas as atividades comerciais não essenciais no município, a partir de sexta-feira (19). A medida, válida por oito dias, só permite o funcionamento de farmácias, hospitais, supermercados, cemitérios, distribuidores e revendedores e gás e postos d...