Cidades Catalão confirma variante de Manaus Secretário de saúde, Velomar Rios confirma lotação de leitos e gravidade dos casos. Cidade mantém regras rígidas para funcionamento do comércio desde 11 de janeiro

Catalão confirmou nesta semana que uma das variantes do coronavírus (Sars-CoV-2) identificadas em Manaus (AM) foi responsável pela infecção de um paciente, que é morador da cidade e que não havia viajado recentemente. O secretário de saúde do município, Velomar Rios diz que isso significa que o vírus já deve apresentar transmissão comunitária. Ele diz que se preocupa, j...