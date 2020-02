Cidades Catadores de materiais recicláveis protestam em Goiânia De acordo com o grupo, as cooperativas que participam do programa de Coleta Seletiva da prefeitura não possuem estrutura física mínima para a realização do seu trabalho de forma digna

Aproximadamente 200 catadores de materiais recicláveis de 10 cooperativas se reúnem, na manhã desta quinta-feira (6), em protesto na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. De acordo com o grupo, as cooperativas que participam do programa de Coleta Seletiva da prefeitura não possuem estrutura física mínima para a realização do seu trabalho de forma digna. “As cooperativas n...