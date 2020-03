Boletim divulgado na tarde deste domingo (22) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa 21 casos de doença (covid-19) confirmados por critério laboratorial no Estado. O número de casos suspeitos aumento de 506 para 765. Outros 170 foram descartados. Não há registros de óbitos.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (11), Rio Verde (5), Anápolis (2), Aparecida de Goiânia (1), Jataí (1) e Catalão (1). Os dados são os que estão registrados no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás.