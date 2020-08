Goiás está perto de chegar a 200 mil casos suspeitos de coronavírus, enquanto mais de 129 mil já foram confirmados. Nesta sexta-feira (28), o total de casos que ainda estão em investigação é de 196.755. Já os casos confirmados e inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas somaram 1.517 e totalizou 129.286 testes positivos até agora.

Dos casos confirmados, 52% são de mulheres e 48% de homens infectados. Mais de 97 mil pessoas que acreditaram ter tido a doença fizeram testes e tiveram os resultados negativos. De acordo com o boletim desta tarde divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), outras 118.904 que contraíram a doença já estão recuperadas da infecção pelo Sars-CoV-2.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 3.003 confirmações até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,32%. Ainda existem 228 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 1.182 mortes suspeitas nos municípios goianos. A maioria das vítimas são do sexo masculino, com 59,5% dos casos, contra 40,5% de vítimas do sexo feminino.