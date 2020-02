Cidades Casos suspeitos de coronavírus no Brasil caem para 14; Rio tem novo registro em investigação Registros suspeitos no Ceará e no Paraná foram descartados, mas quarto Estados ainda investigam possíveis infecções

O número de casos suspeitos de coronavírus no País caiu para 14, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira, 3. Ceará e Paraná, que tinham um registro cada em investigação, descartaram as suspeitas, mas o Rio de Janeiro incluiu uma nova infecção suspeita. Nenhum caso foi confirmado. Com o novo balanço, quatro...