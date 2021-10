Cidades Casos notificados de chikungunya crescem 168% em Goiás Doença apresenta sintomas debilitantes e com maior risco de sequelas. Secretaria estadual de Saúde alerta os municípios goianos para o controle ambiental e químico de combate durante o período chuvoso da proliferação do mosquito Aedes aegypti

Em 2021, Goiás notificou 726 casos da febre chikungunya, um aumento de 168% em relação ao mesmo período do ano passado. São 306 registros confirmados em 24 cidades, com a presença autóctone (transmissão local) do vírus. A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um alerta aos municípios para o controle ambiental e químico de combate à proliferação do mosquito Aedes a...