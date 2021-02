Cidades Casos graves aumentam

Os casos graves de pacientes infectados com o coronavírus (Sars-CoV-2) estão aumentando dentro dos hospitais. É o que afirmam alguns infectologistas entrevistados pelo POPULAR. De acordo com eles, as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão cada vez mais cheias de pessoas que desenvolvem a doença de maneira mais aguda. A percepção dos profissionais acompanha o aumento de...