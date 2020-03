O número de possíveis casos de coronavírus sendo monitorados na cidade de Rio Verde passou para 78. O dado consta no boletim epidemiológico divulgado pelo prefeito Paulo do Vale (sem partido), no Facebook. Nesta quinta-feira (19), eram 70 casos em investigação.

Conforme as informações da gestão municipal, Rio Verde permanece com 3 casos confirmados de covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Já os casos descartados foram, de ontem para hoje, de 26 para 27.

O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na noite desta quinta-feira (19), aponta que em todo o Estado há 15 casos confirmados de contaminação por coronavírus. Outros 303 estão em investigação. A pasta não informou a quantidade de apurações descartadas.