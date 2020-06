Cidades Casos do novo coronavírus avançam no interior de Goiás Cidades como Quirinópolis, Itumbiara e Inhumas registram aumento expressivo de registros em uma semana. O POPULAR destacou 14 municípios em boletim estadual

Dos 198 municípios goianos que aparecem no boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) com pelo menos um caso confirmado de Covid-19, alguns se destacam pelo aumento expressivo de notificações na última semana. São vários cenários distintos, que vão desde Rio Verde que assumiu o topo da lista dos municípios com mais registros neste fim de se...