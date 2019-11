Cidades Casos de feminicídio movimentam região de Goianésia Homem mata mulher e suicida em seguida no distrito de Placa, em Santa Rita do Novo Destino. Em Barro Alto, outro homem atira na ex-namorada, inconformado com o fim do relacionamento

O domingo, 10, foi bastante movimentado para as autoridades policiais de Goianésia e região. Logo na madrugada um morador do distrito de Placa, no município de Santa Rita do Novo Destino, inconformado com o possível fim do namoro, matou a ex-companheira e se suicidou em seguida. Ana Maria Vieira dos Santos, 37 anos, e Hélio Antônio de Bessa, 45, se relacionavam há apenas t...