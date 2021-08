Cidades Casos de Covid-19 suspendem aulas em escolas de Goiás Passados 10 dias do retorno às atividades de ensino presenciais, pelo menos quatro unidades e dois municípios já interromperam as atividades

Diversas escolas já tiveram as atividades presenciais suspensas por conta de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 desde que ocorreu a retomada do ensino presencial na última segunda-feira (2) em Goiás. Uma escola particular de Goiânia e duas estaduais, uma da capital e outra de Brazabrantes, tiveram o funcionamento interrompido. Pelo menos dois municípios, Aurilândia e Ca...