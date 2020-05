Cidades Casos de Covid-19 sobem de 72 para 77 em 24 horas, em Rio Verde Segundo dados divulgados pela prefeitura, não há ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município por conta do novo coronavírus

A cidade de Rio Verde registrou um aumento de 72 para 77 casos de Covid-19 em 24 horas. Porém, o número de óbitos permaneceu o mesmo entre esta quinta (28) e esta sexta-feira (29): dois. Segundo dados divulgados pela prefeitura, não há ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município por conta do novo coronavírus. Já as enfermarias estão com 6,8% de lot...