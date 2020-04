Atualizado às 18h11

O número de casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Goiás chegou a 133. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (7) apontam 14 casos a mais do que na segunda-feira (6), quando havia 119. Nenhum novo óbito pela doença foi registrado. Cinco pessoas já morreram no Estado, sendo quatro delas em Goiânia e uma em Luziânia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), os casos foram registrados em Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (11), Aparecida de Goiânia (1), Bom Jesus de Goiás (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goianésia (5), Goiânia (76), Itumbiara (2), Jataí (3), Luziânia (6), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (8), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Além dos confirmados, há 2.910 casos suspeitos de Covid-19 em investigação. Destes, 67 são de pessoas internadas. Além das mortes confirmadas, há outras dez em apuração.

Nacional

O Brasil registrou 13.717 casos de Covid-19 e 667 mortes pela doença até esta terça-feira (7). A situação da Região Sudeste continua como a mais crítica, com 59,3% dos casos do País. Em São Paulo, o número de confirmações chegou a 5.682, com 371 mortes. No Rio de Janeiro, são 1.688 confirmados e 89 mortes. Tais índices são os mais acentuados do Brasil.

Estado com o terceiro maior número de casos, o Ceará chegou a 1.051 confirmações nesta terça-feira (7). Até o momento, 31 pessoas morreram pela Covid-19.

No Centro-Oeste, há 783 confirmados. O Distrito Federal concentra a maior parte deles, com 492. Há 80 no Mato Grosso do Sul e 78 no Mato Grosso (MT).