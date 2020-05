O número de casos confirmados para a Covid-19 em Aparecida de Goiânia chegou a 446 na tarde desta sexta-feira (29) após coleta de mais de 2,5 mil amostras de material para realização de testes de diagnóstico do tipo RT-PCR, considerado o “padrão ouro”. No total, são 105 bairros confirmados, sendo a maior parte de contaminados na Cidade Vera Cruz: 28, seguida do Buriti Sereno, com 21. O município acumula 9 mortes, teve 188 recuperados e 15 pessoas continuam internadas.

De acordo com o boletim, dos pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), 262 são mulheres e 184 homens. Além disso, 111 são profissionais da Saúde, número que corresponde a 24,88% do total e 102 possuem comorbidades prévias, representando 22,86% dos casos. Do total de exames com resultados prontos já realizados no município, 82% são negativos e 18% são positivos. Em investigação, a cidade possui 78 casos.

Em relação à faixa etária, o maior número de positivos (111) diz respeito a pessoas com idade entre 31 a 40 anos. O segundo maior número de casos registrados foi em pacientes com 41 a 50 anos (104) e na sequência 21 a 30 anos (93). Também há registros em crianças abaixo de 5 anos (8) e com idades entre 5 e 10 (7). Além disso, 18 confirmações são de 11 a 20 anos. Por fim, Aparecida tem 55 positivos para Covid-19 em população de 51 a 60 anos e 50 casos acima de 60.

No geral, os números apresentam 32 novos casos em relação ao último boletim que havia sido divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia. Dos 446 casos positivos na cidade, 249 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença e a maior parte, 94%, está em isolamento domiciliar.

Confira a lista de casos confirmados por bairro em Aparecida:

✅Aeroporto Sul - 7

✅American Park - 3

✅Andrade Reis - 1

✅Bairro Independência - 4

✅Buriti Sereno - 21

✅Campos Elísios - 3

✅Cândido de Queiroz - 2

✅Caraíbas - 3

✅Cardoso - 10

✅Chácara Marivânia - 1

✅Chácaras Bela Vista - 2

✅Chácaras São Pedro - 11

✅Cidade Livre - 3

✅Cidade Satélite São Luiz - 4

✅Cidade Vera Cruz - 28

✅Colina Azul - 5

✅Colonial Sul - 1

✅Conde dos Arcos - 5

✅Conjunto Mabel - 4

✅Conjunto Residencial Santa Fé - 7

✅Conjunto Residencial Storil - 2

✅Cruzeiro do Sul - 4

✅Daiag - 1

✅Delfiori - 1

✅Expansul - 11

✅Florença - 1

✅Garavelo - 4

✅Garavelo Residencial Park - 4

✅Goiânia Park Sul - 1

✅Independência Mansões - 11

✅ Itapoã - 1

✅Jardim Alto Paraíso - 3

✅Jardim Bela Vista - 10

✅Jardim Belo Horizonte - 3

✅Jardim Boa Esperança - 1

✅Jardim Bonança - 3

✅Jardim Canadá - 1

✅Jardim Cristal - 2

✅Jardim das Acácias - 3

✅Jardim das Cascatas - 5

✅Jardim dos Buritis - 3

✅Jardim dos Girassóis - 2

✅Jardim dos Ipês - 5

✅Jardim Dom Bosco - 1

✅Jardim Esmeralda - 3

✅Jardim Helvécia - 4

✅Jardim Himalaia - 2

✅Jardim Imperial - 2

✅Jardim Iracema - 2

✅Jardim Luz - 3

✅Jardim Mont Serrat - 4

✅Jardim Nova Era - 6

✅Jardim Olímpico - 8

✅Jardim Progresso - 1

✅Jardim Rio Grande - 5

✅Jardim Riviera - 4

✅Jardim Tiradentes - 5

✅Jardim Tropical - 7

✅Madre Germana - 5

✅Mansões Paraíso - 15

✅Maria Inês - 5

✅Marista Sul - 1

✅Morada dos Pássaros - 1

✅Nova Cidade - 4

✅Papillon Park - 6

✅Parque das Nações - 10

✅Parque Flamboyant - 2

✅Parque Ibirapuera - 2

✅Parque Industrial Santo Antônio - 4

✅Parque Itamarati - 3

✅Parque Montreal - 2

✅Parque Real de Goiânia - 1

✅Parque Rio das Pedras - 1

✅Parque Trindade - 7

✅Pontal Sul - 11

✅Recanto dos Emboabas - 3

✅Retiro do Bosque - 6

✅Residencial Alvaluz - 1

✅Residencial Serra das Brisas - 1

✅Residencial Solar Central Park - 1

✅Residencial Village Garavelo - 2

✅Rosa dos Ventos - 3

✅Santo André - 1

✅Serra Dourada - 12

✅Setor Ana Rosa - 1

✅Setor Araguaia (região Central) - 2

✅Setor Central - 1

✅Setor dos Afonsos - 4

✅Setor dos Estados - 1

✅Setor Planície - 1

✅Setor Tocantins - 2

✅Sítios Santa Luzia - 7

✅Vale do Sol - 1

✅Veiga Jardim - 9

✅Vila Alzira - 1

✅Vila Brasília - 11

✅Vila Isaura - 1

✅Vila Maria - 7

✅Vila Mariana - 7

✅Vila Oliveira - 7

✅Vila Real - 4

✅Vila Romana - 1

✅Vila Santos Dumont - 2

✅Vila São Jorge - 1

✅Village Garavelo - 1