Novo balanço do Ministério da Saúde mostra que o número de casos confirmados do covid-19, o novo coronavírus, subiu de 98 para 121. A informação foi divulgada na tarde deste sábado (14).

De acordo com o Ministério, ainda há 1.496 suspeitos e 1.413 descartados. São Paulo e Rio de janeiro são os Estados com o maior número de registros, 65 e 22, respectivamente. Goiás tem quatro casos confirmados e 22 em investigação. Outros 49 foram descartados no Estado.

MAIS MÉDICOS

O Ministério anunciou nesta quinta-feira (12) que convocará 5.800 profissionais pelo programa “Mais Médicos” para ajudar a combater o surto da doença.

As novas vagas serão abertas na próxima segunda-feira (16). Só os profissionais que tiverem registro no CRM (Conselho Regional e Medicina) poderão se candidatar.

ISOLAMENTO

A pasta também publicou uma portaria nesta quinta-feira (12) com medidas para o enfrentamento emergencial ao coronavírus. O governo definiu que pessoas que tiveram contato com os infectados pela doença também podem ser colocadas em isolamento.

De acordo com o Ministério, quem descumprir as recomendações pode responder legalmente por isso.

PANDEMIA

O surto de coronavírus passou a ser considerado pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O vírus surgiu na China no fim de 2019. Já chegou a mais de 110 países.