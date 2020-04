Subiu para 12 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em Aparecida de Goiânia, segundo as informações do boletim epidemiológico desta sexta-feira (17) divulgado pela Prefeitura. E esses casos estão concentrados em oito bairros: Cidade Vera Cruz (3); Cruzeiro do Sul (1); Jardim Luz (2); Maria Inês (1); Independência Mansões (1); Veiga Jardim (2); Jardim dos Girassóis (1) e Setor dos Afonsos (1).

Nas últimas 24 horas, mais quatro casos foram confirmados na cidade. Uma mulher de 34 anos de idade, moradora do Jardim dos Girassóis, um homem de 39 anos, residente no Setor dos Afonsos, uma mulher de 30 anos de idade, moradora da Cidade Vera Cruz e uma mulher de 41 anos, moradora do Jardim Luz. Todos eles estão em isolamento domiciliar, informou a Prefeitura.

Dos 12 pacientes infectados no município, sete são mulheres e cinco são homens. Uma pessoa está internada em função da Covid-19.