Com 43 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, Goiás soma 616 confirmações, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Desse total, 214 registros ocorreram na última semana, um aumento de 35%. Das 26 mortes registradas até agora, 7 ocorreram nos últimos 7 dias.



O boletim traz ainda 7.407 casos suspeitos em investigação. Outros 2.329 já foram descartados. Consta no informativo que 121 amostras estão sob em análise no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

A região metropolitana de Goiânia concentra 67,3% das confirmações. Somente a capital acumula 364 casos, mas a doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) se espalha pelos municípios vizinhos com um total de 415 casos, sendo: Aparecida de Goiânia (23), Aragoiânia (1), Bela Vista de Goiás (3), Goianira (1), Guapó (1), Inhumas (3), Nerópolis (3), Nova Veneza (1), Senador Canedo (6), Silvânia (1) e Trindade (9).

Até esta tarde, a região do Entorno do Distrito Federal tem a segunda maior concentração de casos, com 42 pacientes infectados. São moradores de Águas Lindas de Goiás (6), Cidade Ocidental (5), Formosa (4), Luziânia (11), Novo Gama (1), Planaltina (1), Santo Antônio do Descoberto (4), Valparaíso de Goiás (10).

Levando em consideração os dados por cidade, Anápolis concentra o segundo maior número de casos, com 39 infectados. Também chama a atenção a situação dos municípios de Goianésia (28), Rio Verde (15), Itumbiara (10), Jataí (6), Professor Jamil (6) e Rialma (6).

Os demais registros ocorrem de forma pulverizada nos seguintes municípios: Aloândia (1), Anhanguera (1), Avelinópolis (1), Barro Alto (1), Bom Jesus de Goiás (2), Caldas Novas (1), Campestre (1), Campinorte (1), Carmo do Rio Verde (3), Catalão (1), Ceres (4), Faina (1), Goiandira (2), Goiatuba (2), Ipameri (1), Itaguaru (2), Jaraguá (1), Mineiros (4), Montividiu (1), Morrinhos (1), Niquelândia (1), Nova Glória (1), Paranaiguara (1), Paraúna (3), Pires do Rio (3), Santa Helena de Goiás (1), São Luís dos Montes Belos (2), Urutaí (1) e Vianópolis (1). Há dois (2) casos em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.

Mortes

Nas últimas 24 horas, subiu de 25 para 26 número de mortes confirmadas em Goiás. As vítimas eram moradores de Goiânia (12), Aparecida de Goiânia (2), Goianésia (2), Luziânia (2), Goiandira (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Há um óbito confirmado em investigação quanto a cidade de residência da pessoa.