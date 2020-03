Atualizada às 22h41

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Goiás subiu para 15, de acordo com atualização da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) feita na noite de nesta quinta-feira (19). São 7 em Goiânia, 3 em Rio Verde, 2 em Anápolis, 1 em Aparecida de Goiânia e 1 em Jataí. Há ainda 1 caso que está em análise para mais informações sobre a localidade da pessoa.

Outros 303 casos estão em investigação, um acréscimo de 73 suspeitas em comparação ao boletim divulgado pela SES no dia anterior. A secretaria não informou a quantidade de apurações descartadas.

Os dados são os que estão registrados no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Nesta quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, cobrou que as unidades particulares repassem os resultados positivos de forma imediata para serem contabilizados pelo Cievs.

Os casos suspeitos da doença se espalharam pelo interior de Goiás. A reportagem entrou em contato com dez prefeituras que informaram a presença de pessoas com suspeita de Covid-19.

Na região Norte do Estado, quatro cidades registraram casos suspeitos. Colinas do Sul teve o material da primeira verificação na cidade enviado para o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) nesta quinta-feira. Se trata de um guia turístico de 24 anos que está com sintomas gripais. “Ele mora aqui, mas trabalha em São Jorge e teve contato com diversos turistas estrangeiros. Entre eles, chineses e italianos”, explica a secretária de Saúde da cidade, Synara Passos. O rapaz mora sozinho e está em isolamento domiciliar.

Em Niquelândia, um caso suspeito da doença também foi registrado. Se trata de uma profissional da saúde que foi para a Anápolis visitar uma parente que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital e logo depois foi para o Aeroporto de Brasília buscar duas familiares que vieram de Portugal. “Por causa disso, não sabemos onde pode ter ocorrido a possível contaminação”, afirma Cida Gomes, secretária de Saúde da cidade. De acordo com Cida, a paciente está tranquila e com estado de saúde estável. “Ela tem sintomas brandos e tanto ela, quanto a família estão isoladas e recebendo monitoramento diariamente.”

Dois dos três casos suspeitos de estarem infectados com o novo coronavírus (Covid-19) em Minaçu, no Norte do Estado, foram descartados. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Walclair Guerra, os resultados ficaram prontos nesta quinta-feira. “Estamos aguardando o último resultado”, ressalta.

Os dois primeiros casos descartados da cidade se tratam de um homem e uma mulher. “Os dois devem sair da quarentena nesta sexta-feira (20). A outra paciente segue em reclusão e tem todos os contatos monitorados”, explica o secretário.



Uruaçu segue com dois casos suspeitos da doença. Se trata de um homem, que teve contato com um senador em Brasília, e de uma mulher, que teve contato com americanos. “O resultado do senador já foi negativo, porém seguiremos o protocolo e iremos esperar o resultado do homem para liberá-lo. Até lá, ele a família estão sendo monitorados”, afirma Josimar Nogueira, secretário de Saúde da cidade. Ambos os pacientes seguem estáveis, em isolamento domiciliar e já tiveram as amostras colhidas e enviadas para o Lacen-GO. “Esperamos o resultado a qualquer momento”, pontua.

Na Região Centro-Norte de Goiás, Jaraguá já contabiliza quatro casos suspeitos da doença. Se tratam de quatro mulheres que tiveram material para a realização do exame coletado e seguem em isolamento domiciliar. “Todas tiveram contato com pessoas que vieram de fora do país nas cidades de Goiânia, Anápolis, Brasília e Fortaleza”, diz Rúbia Flores, coordenadora de Vigilância Epidemiológica da cidade. Na Região Oeste, em Iporá, um caso suspeito, que teve material coletado e enviado para o Lacen, foi contabilizado.



Região Sudoeste

A Região Sudoeste do Estado continua com quatro casos confirmados da doença. Três deles estão em Rio Verde e são mulheres, entre 40 e 60 anos, que estão em isolamento domiciliar se recuperando dos sintomas. O quadro clínico delas é considerado leve. A primeira paciente, que teria transmitido o coronavírus para as outras duas, deve ter alta do isolamento neste domingo (22). Outros 70 casos estão sendo monitorados na cidade e 26 já foram descartados.

Jataí permanece um caso confirmado da doença. Se trata de uma mulher que teve contato com, pelo menos, mais 44 pessoas. Segundo o superintendente de ação integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, Paulino Alves, ela chegou da Espanha e quando desceu em Goiânia pegou um ônibus com mais 44 passageiros até a cidade. “As pessoas que estão monitoradas pela cidade junto com os familiares dela”, explica Alves. Segundo o superintendente, as pessoas que não estão na cidade estão sendo monitoradas pela SES-GO.

O estado de saúde da mulher, que chegou a ficar um dia hospitalizada, é estável e ela segue em isolamento domiciliar. Além desse caso confirmado, Jataí tem um caso suspeito. Se trata de uma mulher que também chegou da Espanha recentemente. “Estamos aguardando o resultado do exame dela”, pontua Alves. A cidade tem ainda um caso descartado da doença.

Caso de Anápolis

Um dos dois casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em Anápolis se agravou e foi encaminhado para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) nesta quinta-feira (19). Se trata de uma mulher de 41 anos, que foi para Espanha e procurou a rede pública com sintomas respiratórios.

“Ela subiu para um quadro de gravidade moderada e achamos melhor encaminhá-la para a internação. Os principais sintomas foram respiratórios”, explica a gerente de epidemiologia da cidade, Mirlene Garcia.

O outro caso confirmado da doença na cidade é uma mulher de 69 anos que esteve na Itália. Ela segue em monitoramento domiciliar.

A cidade tem ainda 39 casos suspeitos da doença. “Todos passaram por um processo de classificação criterioso. São todos sintomáticos e pessoas que ou estiveram fora do país ou tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados”, pontua Mirlene. Outros 10 casos já foram descartados na cidade.