O número de casos confirmados de novo coronavírus dobrou nas últimas 24 horas em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, divulgado neste domingo (19), a quantidade de confirmações de infectados subiu de 6 para 12. O boletim traz a distribuição por bairros, tendo o Setor Cidade Vera Cruz, com três confirmações, registrado o maior número de casos.

Além do Setor Cidade Vera Cruz, há casos confirmados nos seguintes bairros: Jardim Luz (2), Veiga Jardim (2), Cruzeiro do Sul (1), Jardim Maria Inês (1), Independência Mansões (1), Jardim dos Girassóis (1) e Setor dos Afonsos (1).

O relatório traz um perfil dos infectados. São sete mulheres e cinco homens. Dos 12, apenas 2 tinham comorbidades prévias e quatro deles já se recuperaram da doença. Nesta domingo, um único paciente segue internado.

Na classificação por idade, três infectados têm entre 21 a 30 anos; quatro pessoas têm de 31 a 40; três deles estão na faixa etária entre 41 e 60; apenas dois têm mais de 60.

De acordo com o boletim epidemiólogico, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) atestou ainda, até as 13h deste domingo (19), 120 resultados negativos para Covid-19 e 12 amostras de casos suspeitos ainda estão em análise.

Aparecida segue com um óbito confirmado por causa da Covid-19. A vítima é uma mulher de 45 anos, que tinha comorbidades prévias. Ela morreu há uma semana, no último dia 12, no Hospital Geral de Goiânia (HGG), onde estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).