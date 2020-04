Em uma semana Goiás dobrou o número de casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus. Na última terça-feira (7), o Estado tinha 133 casos confirmados da doença, contra 284 apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) hoje (14). O aumento proporcional neste período foi maior que o registro nacional, que tinha 14.049 infectados na semana passada e tem hoje, 25.262, com 80% de acréscimo.

Os casos confirmados foram registrados em 40 municípios. Goiânia lidera com maior número de casos: 160, sendo que 30 dessas confirmações ocorreram em um dia. Depois aparece Anápolis, com 20 casos e, sem seguida, Goianésia, com 16 confirmações. Diversas cidades aparecem com apenas um caso confirmado até esta terça-feira e algumas entraram agora pela primeira vez na lista, como os municípios de Faina e Goianira.

No Estado ainda existem 3.706 casos considerados suspeitos e que estão em investigação. Outros 1.757 já foram descartados. Há, ainda, 16 casos confirmados internados. Destes, 7 estão em unidades públicas da rede estadual e 9 na rede privada, segundo informações da Associação de Hospital de Alta Complexidade (Ahpaceg). Há ainda 67 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 36 estão na rede pública e 31 na rede privada.

Considerando o número de mortes registradas de uma semana para a outra, o aumento foi ainda maior. Na terça passada, Goiás tinha cinco casos. Hoje o número é de 15, com mais de 200% de aumento. No Brasil, há uma semana haviam 668 mortes confirmadas pela doença e agora são 1.532, com 129% de acréscimo. Em Goiás, as mortes estão registradas em oito cidades, sendo que Aparecida de Goiânia, Goiandira, Paraúna, Pires do Rio, Rio Verde e Valparaíso de Goiás tem uma morte confirmada, Luziânia tem duas e Goiânia, sete. Ainda existem três óbitos suspeitos em investigação nas cidades de Araçu, Goiânia e Uruaçu.

Cidades com casos confirmados

Águas Lindas de Goiás - 2

Aloândia - 1

Anápolis - 20

Anhanguera - 1

Aparecida de Goiânia - 6 (1 morte)

Bela Vista de Goiás - 1

Bom Jesus de Goiás - 1

Caldas Novas - 1

Campestre - 1

Catalão - 1

Cidade Ocidental - 2

Faina - 1

Formosa - 3

Goiandira - 1 (1 morte)

Goianira - 1

Goianésia - 16

Goiânia - 160 (7 mortes)

Goiatuba - 1

Guapó - 1

Itaguaru - 1

Itumbiara - 5

Jataí - 5

Luziânia - 8 (2 mortes)

Montividiu - 1

Morrinhos - 1

Nerópolis - 1

Nova Glória - 1

Nova Veneza - 1

Paranaiguara - 1

Paraúna - 1 (1 morte)

Pires do Rio - 3 (1 morte)

Professor Jamil - 3

Rialma - 3

Rio Verde - 13 (1 morte)

São Luís dos Montes Belos - 2

Senador Canedo - 1

Silvânia - 1

Trindade - 4

Valparaíso de Goiás - 6 (1 morte)

Vianópolis - 1

Fonte: SES