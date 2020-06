Cidades Casos de coronavírus avançam no Entorno e na região metropolitana de Goiânia Cidades vizinhas ao DF e a capital têm crescimento mais veloz nas notificações de Covid-19 desde a flexibilização, em abril. Fenômeno começa a ocorrer também em municípios com grandes indústrias que relaxaram as regras de isolamento

Desde que o decreto estadual de 19 de abril flexibilizou as medidas restritivas de atividades econômicas e sociais e as prefeituras seguiram ou até mesmo ampliaram o relaxamento, os números mostram que a velocidade do avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi maior primeiro no Entorno do Distrito Federal e na região metropolitana de Goiânia (RMG) e agora, aparentemente, ...