Cidades Casos de abuso sexual ainda assombram Cavalcante Cidade possui o maior índice de estupro de vulnerável do Estado, com taxa de 3,7 casos por mil habitantes, enquanto em Goiânia o dado é de 0,43

Município a 512 quilômetros de Goiânia e a 205 km de Brasília, Cavalcante é a cidade goiana com a maior taxa de estupro de vulnerável do Estado. Observando dados de 2017 a agosto de 2019 da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás, período máximo que consta no site, o local tem o maior índice por mil habitantes - 3,7 casos. Em Goiânia, a taxa é de 0,43. Observand...