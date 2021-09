Cidades Casos da variante delta da Covid predominam em Aparecida de Goiânia Pesquisa de sequenciamento genético feita pela Prefeitura demonstrou que 75% das amostras avaliadas são da variante

Pesquisa de sequenciamento genético realizado pela Secretaria de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, divulgado nesta quarta-feira (29), apontou que, de 1.873 amostras de materiais de pacientes diagnosticados com Covid na cidade, a variante Delta tem a prevalência de 75% nos casos analisados. A verificação da circulação das mutações do novo coronavírus no municí...