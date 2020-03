Cidades Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil sobem para 234 São Paulo é responsável por mais da metade dos casos (152)

Os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 234 hoje (16), segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. É mais do que o dobro de três dias atrás. Na sexta-feira (13), o total passou de 100 pela primeira vez e agora já ultrapassa os 200. Ontem, o balanço registrou 200 pessoas infectadas. São Paulo segue com o maior número de pes...