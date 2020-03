Cidades Caso suspeito do novo coronavírus em Anápolis é descartado Goiás tem outros 13 casos aguardando resultados de exames. Estado ainda não teve nenhum caso confirmado

Um dos 14 pacientes com suspeita de estar com o novo coronavírus (Covid-19) em Goiás, teve o resultado do exame negativo. Ele mora em Anápolis e havia viajado para os Estados Unidos recentemente. O Estado já teve outros 14 casos descartados. A informação foi divulgada pelo Ânima Centro Hospitalar, unidade de saúde que foi procurada pelo paciente. “Ele deu entrad...