Cidades Caso suspeito de Jataí teve contato com italiano Secretário de Saúde da cidade afirma que jovem, de 21 anos, passou o carnaval junto com estrangeiro

O paciente suspeito de estar infectado com o novo coronavírus (Covid-19) em Jataí, no Sudoeste do Estado, e está isolado no Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, teve contato com um italiano durante o carnaval deste ano. É o que afirma o secretário municipal de Saúde de Jataí, Luiz Carlos Bandeira. “Ele passou esses dias com um italiano. Essa pessoa voltou...