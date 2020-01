Cidades Caso suspeito de coronavírus no HDT de Goiânia é descartado A unidade de saúde convocou uma coletiva para esclarecer a situação e afirmou que o caso, na verdade, se trata de uma sinusite

Um caso suspeito de coronavírus no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) foi descartado na noite desta quarta-feira (29). A unidade de saúde convocou uma coletiva para esclarecer a situação e afirmou que o caso, na verdade, se trata de uma sinusite. Conforme informações do HDT, uma paciente que veio de transferência do município de Senador Canedo, teria viajado recent...