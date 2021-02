Cidades Caso padre Robson: MPF pede para investigar TJGO Subprocuradora-geral diz que há indício de corrupção passiva em áudios que revelam supostos repasses financeiros para desembargadores que julgariam ação de padre Robson

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a abertura de uma investigação contra desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O objetivo é apurar se os magistrados receberam vantagem financeira indevida do padre Robson de Oliveira, que foi investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por suspeita de desviar dinheiro doado pelos fiéis da Associ...