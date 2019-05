Cidades Caso Nayara: Namorado é preso por morte Para a polícia, Erick de Lima matou a costureira Nayara Saraiva Barra em dezembro de 2016 por ciúmes e teria fraudado provas para confundir as investigações

Dois anos e cinco meses após o assassinato da costureira Nayara Saraiva Barra, de 22 anos, a Polícia Civil prendeu o namorado dela, o auxiliar de informática Erick de Lima Souza, de 26, apontado após as investigações como o autor do crime. A jovem ficou desaparecida por quatro dias até seu corpo ser encontrado em 19 de dezembro de 2016, no Setor Estrela Dalva, em Goiân...