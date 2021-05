Cidades Caso Michael Mendes: emblema da crônica policial de Goiás se assemelha com documentário no Globoplay O documentário 'O Caso Evandro' remete a um dos fatos que mais marcaram a história policial de Goiás entre 1990 e 2000

Um dos casos mais rumorosos da crônica policial brasileira nos anos de 1990 chegou este ano à televisão em forma de documentário e vem chamando a atenção. O assassinato do garoto paranaense Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, que à época ocupou muito espaço na mídia, voltou à tona no final de 2018 pelo consistente trabalho de Ivan Mizanzuk, idealizador do Projeto Humanos...