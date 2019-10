Cidades Caso Marielle: polícia prende 4, entre eles mulher e cunhado de suspeito de matar vereadora Grupo teria jogado no mar submetralhadora e é investigado por obstrução de Justiça, porte de arma e associação criminosa

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu nesta quinta-feira, 3, cinco mandados de prisão da Operação Submersus, um desdobramento das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, mortos em março do ano passado. Um dos mandados foi cumprido contra o policial reformado Ronnie Lessa, acusado de p...