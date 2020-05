Cidades Caso João Pedro: MPF quer investigação sobre morte e ocultação de cadáver do adolescente Morte é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. A Polícia Federal informou que instaurou sindicância para investigar a 'dinâmica de atuação dos policiais federais' na operação

A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional do Ministério Público Federal pediu à Procuradoria da República no Rio de Janeiro que investigue, sob a ótica cível e criminal, as circunstâncias da morte de João Pedro Mattos Pinto, adolescente de 14 anos que foi atingido por um tiro na barriga durante operação policial no Complexo do Salgue...