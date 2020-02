Cidades Caso Fernanda: entenda o passo a passo deste crime bárbaro Investigação resolveu grande parte dos questionamentos, mas segue para identificar mais respostas sobre a morte da gerente de hipermercado que residia em Bela Vista de Goiás

O caso do assassinato da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, paralisou a cidade de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. A cena que se via no município era de um completo deserto na tarde de nesta quinta-feira (20). Grande parte do comércio fechou as portas para se despedir da gerente. O corpo de Fernanda saiu do Ins...