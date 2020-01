Cidades Caso dos irmãos mortos em Trindade passará por reconstituição na próxima quarta-feira (28) Previsão é de que os policias militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que estavam no dia da ação participem, segundo o delegado André Fernandes

A reconstituição na casa dos irmãos que morreram durante uma possível ação policial no Setor Maysa ll, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, será feita na próxima quarta-feira (29), às 9 horas, de acordo com o delegado André Fernandes. Além da Polícia Civil e Técnico-Científica, a previsão é de que os policias militares do Batalhão de Operações Especiais...