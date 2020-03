Cidades Caso confirmado de Jataí teve contato com, pelo menos, 44 pessoas em ônibus Mulher chegou da Espanha, desembarcou em Goiânia e foi para o interior goiano usando o transporte intermunicipal. Grupo de pessoas que viajou com ela por via terrestre está sendo monitorado

A mulher que está com o novo coronavírus (Covid-19) em Jataí, na Região Sudoeste do Estado, teve contato com pelo menos mais 44 pessoas. É o que explica o superintendente de ação integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, Paulino Alves. “Ela chegou da Espanha e quando pousou em Goiânia pegou um ônibus para a cidade com mais 44 pesso...