Cidades Casas são inundadas pela chuva em Formosa, no entorno do DF Uma das residências chegou a desabar. Corpo de Bombeiros retira moradores das regiões afetadas. Entretanto, não há registro de feridos

Com temporal, seis casas foram inundadas, na tarde desta segunda-feira (2), nos bairros Vila Aurora e Parque Vila Verde, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chuvas vêm afetando a cidade nos últimos dias e os alagamentos chegaram ao ápice hoje, com três casas atingidas em cada setor. O tenente Eliton Ataide Ornelas, que é ...