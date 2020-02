Cidades Casas do futuro: conheça as moradias feitas a partir de impressoras 3D De acordo com a empresa Haus.me, o polímero usado para fazer as moradias é resistente a terremotos e furacões

O futuro já começou. A haus.me conseguiu transformar a ideia de morar numa casa impressa em 3D, totalmente sustentável e movida a energia solar em algo real. Com três modelos disponíveis - a mOne, de 37 m², a mTwo, de 74 m² com dois quartos; e a mFour; um modelo de 148 m² - a empresa ucraniana disponibiliza casas inteiramente sustentáveis, com toda a mobília já ins...