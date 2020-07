Cidades Casal suspeito de tráfico de drogas é preso no bairro Martins, em Rio Verde Detidos tinham porções de maconha e de crack, dinheiro em espécie e um celular com registro de furto ou roubo

Um casal foi preso na tarde desta quarta-feira (1º) suspeito de tráfico de drogas no bairro Martins, em Rio Verde. Os detidos estavam com porções de maconha e de crack, dinheiro em espécie e um celular com registro de furto ou roubo. Segundo a Guarda Civil Municipal de Rio Verde, o casal foi abordado quando estava em uma moto, em atitude considerada suspeita. Os age...