Cidades Casal suspeito de aplicar golpes no auxílio emergencial é preso em Aparecida de Goiânia Com os detidos, os policiais apreenderam mais de R$ 11 mil em espécie, cartões de bancos e uma máquina de cartão

Um casal suspeito de aplicar golpes no auxílio emergencial foi preso na Avenida Milão, no Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia. Na última terça-feira (24), a dupla foi abordada em um carro por policiais militares e no veículo a equipe encontrou mais de R$11 mil, cartões de bancos e uma máquina de cartão. Segundo a PM, eles confessaram que o dinheiro era fruto ...