Casal surdo conta com ajuda de intérprete no parto do filho em Caldas Novas Profissional auxiliou na comunicação com a equipe médica durante o nascimento

O casal Girlene Maria da Silva, de 23 anos, e Ednaldo Torres dos Santos, 41, que tem deficiência auditiva, contou com o auxílio de uma intérprete de libras durante o parto do primeiro filho, na última sexta-feira (3), para se comunicar com a equipe médica. O procedimento ocorreu na maternidade Amor e Esperança, do Hospital Municipal André Ala Filho, em Caldas Novas....