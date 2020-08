Cidades Casal separado por conta de tratamento, se reencontra no hospital para matar a saudade Marido e mulher estavam em uma moto há cerca de um mês quando sofreram acidente. Ela, com ferimentos leves, foi pra casa. Ele, internado há 26 dias, pediu para ver a esposa e foi atendido

Em dez anos de relacionamento e sem terem ficado tanto tempo distantes, o laboratorista Felipe Miqueias Pinheiro, de 29 anos, e a esposa Viviane Benvino dos Santos, de 27 anos, conseguiram autorização do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para se encontrarem e matarem a saudade um do outro. Há 26 dias eles não se viam por conta do tratamento q...