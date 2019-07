Cidades Casal nu é resgatado desidratado às margens de rodovia Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que os dois saem do matagal sem roupas e atravessam a pista

Uma cena inusitada foi flagrada por quem passava nessa terça-feira (9) pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Um casal sem roupa estava às margens da via, no perímetro de Bebedouro, no interior de São Paulo. Segundo o G1, um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que os dois saem nus do matagal, atravessam a pista da rodovia e cruzam o canteiro cent...