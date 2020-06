Cidades Casal morre praticamente na mesma hora por Covid-19 em Barra do Garças (MT) Ele é um policial civil, ela servidora da saúde, ambos aposentados, adoeceram em maio e os sintomas foram piorando sendo necessária a hospitalização

Em Barra do Garças (MT), município limítrofe a Aragarças (GO), um casal morreu praticamente no mesmo instante de Covid-19 nesta terça-feira (30). Trata-se do policial civil aposentado Benedito Paulo Jardim Rodrigues, de 67 anos, e sua mulher, a servidora estadual da saúde, também aposentada, Arilda Martins dos Anjos Jardim, de 71. De acordo com informações do S...