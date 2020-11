Cidades Casal morre após carreta sair da pista e capotar na BR-153, em Uruaçu Corpo de Bombeiros foi acionado e retiraram os corpos que estavam presos às ferragens

Atualizada às 16h23. Um homem e uma mulher morreram na noite deste sábado (28) após uma saída de pista seguida de capotamento na BR-153, em Uruaçu. O acidente aconteceu no km 220 e os dois ocupavam uma carreta carregada com motocicletas. O veículo saiu da pista, colidiu com árvores e tombou numa ribanceira. Em decorrência do acidente, meia pista ficou interditada d...