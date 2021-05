Cidades Casal e adolescente são flagrados vendendo doces com maconha, em Goiânia O trio foi abordado quando estava dentro de um carro no Setor Bueno fazendo entregas encomendadas pelas redes sociais

Um casal e uma menor de idade foram flagrados nesta sexta-feira (30) vendendo brownie e brigadeiro com maconha, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem, a mulher e uma adolescente estavam dentro de um carro no bairro fazendo entregas encomendadas pelas redes sociais. Após serem abordados, revelaram que os doces eram fabricados na cas...